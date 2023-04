Confienza, trattore “cannibalizzato” dai ladri: rubato il sistema di guida automatica

Confienza (Pavia) - Ladri di trattori, anzi di componenti tecnologiche installate sui mezzi agricoli. Dopo i ripetuti furti di mezzi agricoli avvenuti di recente nelle campagne della Lomellina, negli ultimi casi però vanificati dal quasi immediato ritrovamento dei trattori, ormai tutti dotati di Gps per la localizzazione, i ladri questa volta hanno preso di mira proprio la strumentazione tecnologica presente a bordo. In un'azienda agricola a Confienza, sulla strada per Vespolate, ignoti malviventi hanno smontato e rubato da un trattore New Holland il sistema di guida automatica "Trimble Autopilot", che da solo ha un valore stimato di circa 18mila euro.

Il furto è stato denunciato ieri, domenica 16 aprile, alla Stazione dei carabinieri di Robbio Lomellina, messo a segno nella nottata tra venerdì e sabato all'interno della cascina, dove il trattore era parcheggiato in un'area adiacente allo stabile. Come le auto di lusso vengono 'cannibalizzate' nei parcheggi da ladri specializzati che in pochi istanti smontano e rubano costosi sistemi tecnologici come navigatori e comandi al volante, ora anche i mezzi agricoli subiscono la stessa sorte, evidentemente più efficace del furto del trattore se poi può essere facilmente rintracciato e recuperato.

Solo la scorsa settimana, nella tarda serata di martedì 11 aprile, i carabinieri di Mede Lomellina avevano ritrovato nelle campagne di Pieve del Cairo due mezzi agricoli rubati nella nottata precedente in due aziende, una a Pieve Albignola e l'altra a Zinasco. E anche lo scorso febbraio sempre i carabinieri avevano rintracciato e restituito ai legittimi proprietari 4 trattori, 3 rubati a Lomello e ritrovati in un capannone abbandonato a Mortara, uno portato via a Tromello e recuperato a Casei Gerola nell'area dismessa dell'ex zuccherificio.

Un periodo difficile per le aziende agricole, che in questa stagione subiscono anche furti 'stagionali' di prodotti fitosanitari, come quello denunciato mercoledì scorso, 12 aprile, messo a segno in località Cantalupa a Sant'Angelo Lomellina, dove ignoti ladri hanno forzato la porta d'ingresso di un capannone e rubato erbicidi per un valore di circa 3.500 euro.