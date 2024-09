Concorso Iuss. Boom di iscritti: "Buon risultato"

Boom di domande per il concorso di ammissione ai corsi ordinari della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia. Ieri mattina il polo didattico di Campus Aquae ha ospitato gli aspiranti studenti, che sono accorsi numerosi. L’edizione 2024, infatti, registra un incremento del 23% di richieste di partecipazione per i corsi ordinari triennali e del 47% per i biennali rispetto allo scorso anno, a dimostrazione dell’interesse per l’istituzione accademica pavese. I corsi ordinari sono percorsi formativi universitari avanzati, offerti in forma completamente gratuita, che si svolgono contemporaneamente al corso di studi universitario prescelto all’Università di Pavia o l’Università statale di Milano. Questi corsi permettono agli studenti di arricchire il proprio percorso universitario ottenendo un titolo aggiuntivo: diploma di licenza triennale di primo livello, il diploma di licenza biennale di secondo livello e il diploma di licenza a ciclo unico, questi ultimi due con valore legale di master di secondo livello, che si aggiungono alla laurea. Inoltre, gli allievi che vinceranno il concorso usufruiranno di un premio di studio per il rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e dei costi di residenza nei collegi universitari di merito (Borromeo, Ghislieri, Nuovo - Fondazione Sandra ed Enea Mattei, Santa Caterina da Siena) o i collegi Edisu (Volta e Cairoli, riconosciuti collegi di merito). "Quest’anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato - ha detto Stefano Moratti, delegato del rettore per i corsi ordinari -, che è il frutto del lavoro di squadra e dell’impegno di tante persone e istituzioni per la crescita dei corsi ordinari. Continueremo a lavorare nella stessa direzione per attrarre e accogliere studenti di talento nella nostra Scuola".