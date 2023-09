Pavia, regole incerte dal Comune: salta il concerto dei Bataquaerch in piazzetta San Martino

Pavia, 28 settembre 2023 – “Dopo Toscana e Trentino eravamo belli carichi per tornare a suonare in terra pavese ma per motivi non dipendenti dalla nostra volontà il concerto di sabato a Pavia è stato annullato”. I Bataquaerch, gruppo folk punk che racconta storie della Resistenza dall'Oltrepò Pavese si sarebbe voluto esibire sabato sera in piazzetta San Marino, in pieno centro invece non ci sarà alcun palco.

“Purtroppo abbiamo deciso di non fare il concerto sostanzialmente, per paura – ha fatto sapere Riccardo Bernasconi dell'osteria Sottovento, il locale che aveva organizzato l’appuntamento e che già la scorsa settimana ha annullato un evento -. Temevamo di non essere conformi alle confuse regole emanate dal Comune per la musica dal vivo e di ricevere un controllo della questura basato su nuovissime procedure che non abbiamo ancora avuto il tempo di capire”.

I timori sono cominciati all’inizio del mese, quando in occasione della notte bianca un pub che si trova a poca distanza dal Sottovento, il San Tommaso, aveva organizzato un dj set, che all’ultimo momento ha dovuto disdire perché palazzo Mezzabarba ha negato il via libera dato in precedenza.

“Purtroppo in queste situazioni non ne trae un beneficio nessuno – insiste Bernasconi -. Nemmeno il comitato contro la movida, perché le serate con gli eventi sono in assoluto quelle più tranquille dal punto di vista dell'ordine pubblico. Ci perdiamo tutti, a cominciare dai musicisti, senza palchi, senza lavoro e pure senza la possibilità di esprimersi”.