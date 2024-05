Con venti euro mette in tasca cinque milioni

Caccia grossa al vincitore di cinque milioni che ha sbancato il Gratta e Vinci comprando un tagliando della lotteria istantanea nella tabaccheria (nella foto) del centro commerciale Bennet di via Aldo Moro a Codogno, nel polo produttivo Mirandolina. Il fortunato avventore della rivendita ha comprato un biglietto da venti euro della serie “Il Miliardario Maxi“ e, quando ha visto i numeri comparire piano piano, non avrà creduto ai propri occhi. C’erano due numeri uguali, sotto uno dei quali una scritta non lasciava ombra di dubbio sulla vincita multimilionaria. Ieri al punto vendita del Bennet la titolare di nazionalità cinese, Rulu Hu, che insieme al padre gestisce il negozio dal 2009, si è detta molto felice.

"Lo abbiamo scoperto dalla nota delle vincite che ci arriva ma non sappiamo chi possa essere il fortunato – spiegava ieri – Sappiamo solo che la vincita è stata incassata l’8 maggio, probabilmente il giorno in cui il nostro cliente superfortunato è andato in banca a depositare il tagliando vincente. Sono soprattutto persone della zona a fare tappa da noi". Nella tabaccheria passano centinaia di persone al giorno e i Gratta e Vinci sono molto richiesti: la rivendita paga giornalmente duemila-tremila euro di vincite.

Quella dell’altro giorno è stata la seconda vincita più alta sul territorio negli ultimi anni secondo quanto riferito dall’Agenzia di Stampa Mercato dei Giochi (Agimeg). Infatti al primo posto ci sono 209 milioni di elargiti al Superenalotto il 13 agosto 2019 a Lodi, senza contare i 500mila euro al VinciCasa nel 2021 sempre a Lodi e i 300mila euro incassati da un ignoto giocatore al Gratta e Vinci a Sant’Angelo Lodigiano nel 2022.

M.B.