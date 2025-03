"Con i Vista Red multe legittime. Stop al ricorso"

VOGHERA (Pavia)

Il giudice di pace di Voghera ha respinto, a fine febbraio, un ricorso presentato contro le sanzioni derivate dal rilevamento di infrazioni al Codice della strada da parte del sistema digitale semaforico Vista Red. Questi impianti i si trovano agli incroci tra corso fratelli Rosselli e via Papa Giovanni XXIII, tra via Sturla e strada Bobbio, tra corso XXVII Marzo e via Papa Giovanni XXIII. Spiega il Comune che la sentenza esprime un principio affermato già dalla Corte di Cassazione, per cui i sistemi per rilevare le infrazioni semaforiche non hanno bisogno di essere tarati e omologati ma devono ottenere una certificazione di cui quelli installati a Voghera dispongono. Se n’era parlato anche in Consiglio comunale, dov’era stata affermata la regolarità dei Vista Red in quanto strumenti non per controllare la velocità ma per sanzionare chi passa con il rosso.

N.P.