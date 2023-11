Il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi in visita a Pavia

Pavia, 25 novembre 2023 – Visita a Pavia del comandante generale dei carabinieri. Nella mattinata di oggi, sabato 25 novembre, il generale di corpo d'armata Teo Luzi, accompagnato dal sottocapo di stato maggiore, generale di divisione Marco Minicucci, e dal comandante della Legione Lombardia, generale di brigata Giuseppe De Riggi, ha fatto visita al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia.

Oltre al momento di incontri istituzionali al Castello Visconteo, nella caserma di piazza San Pietro in ciel d'oro il comandante generale ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei Reparti di tutta la provincia di Pavia, guidati dal colonnello Marco Iseglio.

"Il Comandante Generale - riferisce la nota stampa dell'Arma - ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio pavese in materia di prevenzione e repressione dei reati, sottolineando il ruolo cruciale di 'rassicurazione sociale' dell'Arma dei Carabinieri, ribadendo inoltre la centralità dell'ascolto della cittadinanza e richiamando i valori etici per i quali l'Arma è diventata punto indiscusso di riferimento per le comunità, anche le più piccole, disseminate sul territorio. Ha inoltre sottolineato il valore dello spirito di corpo che contraddistingue l'Arma dei Carabinieri".