Colpo nell’abitazione, prese le armi. I ladri fuggono con la cassaforte

PALESTRO (Pavia)Non solo un fucile da caccia, ma anche una pistola. È il bottino di un furto in abitazione, finito certo nelle mani sbagliate, andando a incrementare l’arsenale illecito della criminalità. Il colpo è stato scoperto nella serata di domenica, verso le 21, quando i proprietari sono rientrati a Palestro dopo essere stati fuori casa per tutta la giornata, già dal mattino. In vicolo Giardinotto sono quindi stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale stazione, che hanno effettuato il sopralluogo. Accertata l’effrazione della porta finestra della sala da pranzo, dalla quale gli ignoti ladri si sono introdotti nell’abitazione. Contrariamente ad altri recenti precedenti episodi, non sono spariti soldi o gioielli d’oro, anche se c’è il dubbio che i malviventi non conoscessero il contenuto di quello che hanno portato via. Hanno infatti rubato una cassaforte, non murata né ancorata, probabilmente caricata su un furgone o almeno su un’auto di grandi dimensioni come un Suv o una station wagon. Non si tratta del classico armadio blindato usato per custodire i fucili da caccia, ma di una cassaforte metallica abbastanza grande per contenere appunto anche un fucile, oltre che una pistola. Entrambe le armi erano regolarmente detenute dal proprietario e custodite sotto chiave, anche se non è bastato a proteggerle.I ladri hanno portato via la cassaforte ancora chiusa, probabilmente per non fermarsi per troppo tempo nell’abitazione, ma non è chiaro se fossero consapevoli del contenuto o ipotizzassero invece che nella cassaforte fossero custoditi gioielli e contanti. E se spesso i fucili da caccia rubati così vengono poi ritrovati abbandonati, la pistola è invece una refurtiva comunque preziosa per i criminali.