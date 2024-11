Colpito dal toro ma senza corna. E anziano cade

VALLE LOMELLINA (Pavia)

Incidenti di campagna, tra gli animali e gli alberi da frutto. A Valle Lomellina, un quarantottenne è finito in ospedale, non in pericolo di vita ma con conseguenze serie, dopo essere stato colpito al torace da un toro. Il bovino, di sua proprietà, aveva le corna mozzate proprio per motivi di sicurezza e la testata dell’animale al torace del proprietario non ha avuto conseguenze letali. Verso le 17 di domenica, insieme ai soccorsi sanitari che hanno trasportato il ferito con l’ambulanza all’ospedale di Alessandria, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, qualificato come domestico. Non si tratta infatti di un infortunio sul lavoro: il ferito non risulta allevatore, detiene alcuni animali, tra cui il toro e pochi altri bovini, a titolo personale e non per attività lavorativa. E la responsabilità degli animali è dello stesso padrone rimasto ferito, senza quindi ipotesi penali nei confronti di terzi.

Meno gravi le conseguenze di un altro infortunio di campagna, successo sempre domenica a Montalto Pavese, in Oltrepò. Un uomo di 78 anni, in un terreno di sua proprietà, è caduto dalla scala appoggiata all’albero su cui stava cogliendo cachi. Anche in questo caso i carabinieri intervenuti sul posto hanno accertato la causa accidentale dell’accaduto, senza responsabilità di altre persone. Forse solo un’imprudenza, da parte dell’uomo non più giovanissimo, che ha avuto comunque conseguenze limitate: il settantottenne è stato trasportato con l’ambulanza in codice verde all’ospedale di Voghera, non in gravi condizioni.

Stefano Zanette