Colpito al petto con un coltello da formaggio. Rintracciato e portato in cella un pizzaiolo di 48 anni S’azzuffa con la madre e poi ferisce un vicino: fermato

Il vicino di casa è intervenuto, preoccupato per il trambusto. E, nel cortile condominiale, è stato colpito, nella parte sinistra del petto, da una coltellata. L’uomo, guarda giurata 64enne, trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, se l’è poi cavata con una prognosi di 10 giorni. Ma il presunto responsabile è stato accusato di tentato omicidio. M.C., 48enne di Vidigulfo, pizzaiolo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dai carabinieri e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato di tentato omicidio è stata contestata per la ferita al torace potenzialmente letale, anche se inferta con un coltello da formaggio, con lama molto corta. L’arma da taglio "verosimilmente utilizzata per il ferimento" spiegano i carabinieri nel comunicato stampa diramato ieri sull’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è stata rinvenuta dai militari, "gettata a terra a circa 200 metri dal luogo degli eventi" e posta sotto sequestro.

Il presunto responsabile, nel frattempo, si era allontanato a piedi dall’abitazione, all’interno della quale aveva avuto un litigio con la madre. Proprio le urla della donna avevano attirato l’attenzione del 64enne vicino di casa, che era uscito in cortile per capire cosa stesse succedendo. Anche il 48enne è uscito di casa e avrebbe quindi indirizzato la sua violenza nei confronti del vicino di casa, colpendolo al torace con il coltello che teneva in mano, che se solo avesse avuto la lama più lunga di pochi centimetri avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi. Gli accertamenti sull’accaduto sono ancora in corso. S.Z.