Clochard di Pavia accusati di sporcare, puliscono l’area del centro commerciale: “Non facciamo noi il degrado”

Cartacce, lattine e bottiglie davanti a uno dei supermercati più frequentati della città. Un pessimo biglietto da visita di cui spesso sono stati incolpati i senza fissa dimora che nello spazio di viale Cesare Battisti trascorrono le loro giornate. Stanchi delle critiche e di vivere tra l’immondizia, i clochard (aiutati anche da alcuni cittadini di buona volontà), si sono inventati spazzini e hanno ripulito tutto il centro commerciale Minerva.

"Siamo costretti a pulire noi – hanno fatto sapere i clochard – perché, nonostante i ripetuti richiami al Comune, all’Asm, alla polizia locale e addirittura agli amministratori che sono venuti di recente a vedere il degrado e lo sporco, al parco del centro commerciale Minerva non svuotano i cestini da più di un mese. Di recente gli operatori sono passati, non hanno rimosso i sacchi nemmeno un cestino né cambiato un sacco".

E allora i fruitori dello spazio si sono rimboccati le maniche. Trenta i sacchi trasparenti riempiti di spazzatura e accatastati ordinatamente pronti per essere portati via. "A parte qualche “mela marcia“ che noi stessi rimproveriamo se siamo presenti, noi cerchiamo di tenere pulito – hanno aggiunto i senza fissa dimora –. Le persone che passano in viale Cesare Battisti e guardano quello che potrebbe essere un parco, vedono sporcizia perché nessuno viene a svuotare i cestini e di conseguenza l’immondizia si accumula attorno e non solo. Così si crea il degrado".