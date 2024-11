Cinque milioni sul piatto: "Siamo pronti a finanziare progetti che creino benefici"

Fino a 5 milioni di euro per finanziare progetti ambiziosi che affrontino sfide complesse, generino benefici tangibili e coinvolgano attivamente le comunità locali. Fondazione Cariplo rinnova il proprio impegno verso le comunità locali con i Progetti emblematici maggiori 2025, che riguardano le province di Cremona, Lecco, Novara e Pavia. Ieri il bando è stato presentato nella Sala degli affreschi del collegio Borromeo. Per migliorare l’efficacia e velocizzare i tempi di valutazione, la selezione si articolerà in due fasi: una prima dedicata alla presentazione di proposte preliminari che scadrà il 13 marzo e una seconda fase a cui accederanno i progetti che avranno superato il primo step, riservato alla definizione dei progetti. La fase 2 si chiuderà il 30 ottobre 2025. Questo approccio innovativo punta a garantire che le proposte siano concretamente realizzabili, sostenibili e rappresentative delle necessità del territorio. La condizione per ottenere finanziamenti, quindi, è che le idee siano immediatamente cantierarabili, in modo da evitare che le risorse rimangano giacenti o inutilizzate.

"Ci piacerebbe ricevere grandi progetti che siano davvero espressione di un’esigenza il più trasversale possibile – ha sintetizzato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo –. Non progetti minori, ma che vogliono volare e puntare in alto. Devono essere interventi che riescano a cambiare la faccia del territorio". "Gli Emblematici maggiori sono per la provincia di Pavia una straordinaria opportunità – ha aggiunto Giancarlo Albini, presidente della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia –, per rispondere ai bisogni concreti della comunità, valorizzando quelle proposte d’aiuto alle fasce più deboli e in grado di durare nel tempo". Intanto 10 progetti concorrono all’assegnazione dei 696mila euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Interventi emblematici provinciali“. Un primo progetto presentato dalla cooperativa Liberamente con il Comune di Pavia (219mila il costo, 109mila la richiesta), riguarda le donne vittime di violenza, ma ci vuole realizzare anche un orto comunitario, e campi sportivi aperti. L’Università vorrebbe 98mila euro per i laboratori didattici di produzione partecipate di termografie arricchite con la realtà aumentata, mentre la comunità montana dell’Oltrepo è capofila di un progetto che coinvolge 18 comuni per contrastare la vulnerabilità sociale e migliorare i servizi di trasporto di persone anziane e fragili.