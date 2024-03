Cimiteri, telecamere anti-criminalità. Leggeranno anche le targhe delle auto

Un sistema di videosorveglianza destinato in particolare ai cimiteri delle frazioni Piccolini, Morsella e Sforzesca. Il progetto è stato varato dall’esecutivo guidato dal sindaco Andrea Ceffa, in risposta alla necessità di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla microcriminalità che interessa anche i cimiteri. Si tratta di un intervento che prevede una spesa di circa 38mila euro. Tre delle telecamere che verranno posizionate saranno di ultima generazione, in grado cioè anche di rilevare le targhe dei veicoli, mentre altre sei saranno di tipo "bullet": in questo modo si garantirà la sicurezza di coloro che si recano a rendere visita ai defunti.

Il sistema di videosorveglianza consentirà non solo di riprendere con un alto grado di definizione le persone ma anche i veicoli e le loro targhe in modo da disporre in tempo reale di tutti gli elementi utili in caso di episodi di rilievo. Le telecamere saranno in grado di funzionare anche in caso di momentanee interruzioni di alimentazione elettrica e potranno essere integrate a una rete più ampia. Al momento, come le altre delle rete civica, saranno collegate con la centrale operativa della polizia locale che le terrà costantemente sotto controllo in modo da poter pianificare gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari pressoché in tempo reale. Nei cimiteri cittadini, soprattutto negli orari nei quali i visitatori sono meno presenti, come ad esempio quelli a cavallo della pausa pranzo, non di rado si verificano piccoli furti e tentativi di scippi soprattutto a danno delle persone anziane.

U.Z.