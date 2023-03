Cilavegna, furto in casa: rubati 7mila euro di gioielli

Un ladro entra da una finestra (Foto archivio)

Cilavegna (Pavia), 18 marzo 2023 - I vicini di casa hanno visto due uomini allontanarsi a piedi e raggiungere il complice che li attendeva in auto per poi fuggire insieme su una Ford Focus grigia.

Ma il furto è stato scoperto solo al rientro a casa della derubata, una giovane donna di nazionalità marocchina, che ha chiamato i carabinieri, intervenuti in via Verdi a Cilavegna verso le 18.30 di ieri, venerdì 17 marzo.

I ladri erano entrati nell'abitazione da una finestra lasciata aperta e hanno messo a soqquadro l'appartamento, trovando e portando via gioielli d'oro per un valore di circa 7mila euro. La zona non è coperta da impianti di videosorveglianza, ma le indicazioni fornite dai vicini sulla fuga dei ladri hanno fatto scattare le ricerche dell'automobile sulla quale sono stati visti allontanarsi i malviventi.