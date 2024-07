Cilavegna, spaccia cocaina dai domiciliari: arresto bis per un 32enne

Cilavegna (Pavia), 22 luglio 2024 - È accusato di aver spacciato cocaina mentre era già agli arresti domiciliari, sempre per reati legati alla droga. L’uomo, 32enne di Cilavegna, è stato così nuovamente arrestato dai carabinieri, nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio.

Oggi in Tribunale l’arresto è stato convalidato e il Gip ha confermato la misura cautelare ai domiciliari in attesa di giudizio. I militari della Stazione di Gravellona Lomellina stavano effettuando una verifica di routine nelle abitazioni delle persone sottoposte a misure cautelari e a Cilavegna hanno notato nelle vicinanze della casa del 32enne un uomo che, alla vista dell'auto di pattuglia, ha tentato di allontanarsi con atteggiamento sospetto. È stato quindi fermato e controllato, trovato in possesso di due dosi di cocaina, per uso personale, per le quali è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Dagli immediati accertamenti dei carabinieri, la droga sarebbe stata acquistata poco prima proprio a casa del 32enne, che avrebbe continuato a spacciare anche dai domiciliari, commettendo sia un nuovo reato, per il quale è scattato l'arresto in flagranza, ma anche violazioni delle restrizioni imposte, che dovranno essere valutate dal Tribunale di sorveglianza, per un eventuale aggravamento della misura.

Nell’abitazione non è stata trovata altra droga, ma è stata posta sotto sequestro anche un’agendina, con il sospetto che possa contenere i contatti dei clienti.