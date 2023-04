Centro per l’impiego Più addetti e servizi

Il personale del Centro per l’impiego di Vigevano crescerà ancora. Dopo l’aumento dei mesi passati, che ha portato gli operatori da 3 a 10 il numero degli addetti nell’arco dei prossimi mesi verrà portato a 18 a testimonianza di una mole di lavoro che è in costante aumento. Quel numero, peraltro, è il massimo che può essere ospitato dalla sede di via Boldrini, che è di proprietà della Fondazione Roncalli, e che potrebbe essere ampliata. "La necessità di far interagire le imprese e i soggetti in cerca di lavoro – ha spiegato il consigliere provinciale Riccardo Ghia, incaricato di questo specifico settore che è di competenza della Provincia – è sempre più forte tanto che il progetto è quello di far passare gli attuali sportelli attivi sul territorio a novanta, raddoppiando di fatto l’impegno". Parole di apprezzamento sono state espresse dal sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. "La città vive di impresa, industria e lavoro – ha sottolineato – ed è per questo che l’aumento di personale del Centro per l’impiego non può che essere salutato in modo positivo. Accanto ad esso opera il Servizio di inserimento lavorativo, il Sil, che è gestito dal Comune e che interessa la parte sociale con le borse-lavoro e il tirocinio formativo". Il Centro di occupa di gestire anche le offerte di lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza che, nel territorio che comprende una quarantina di Comuni, sono attualmente circa 16mila.U.Z.