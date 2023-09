Centri per l’impiego a Stradella: nuovo presidio per favorire domanda e offerta di lavoro

Sarà operativo da lunedì il nuovo presidio dei Centri per l’impiego della Provincia di via Marconi 35. "Un percorso, quello intrapreso in questi ultimi anni - ha detto il presidente della Provincia Giovanni Palli - che pone al primo posto la valorizzazione del capitale umano e la costruzione di un nucleo di servizi, per rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni del mondo del lavoro e del comparto produttivo". Aperto lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16, il presidio si pone in un contesto territoriale connotato da una forte e variegata vocazione produttiva. "Sarà una presenza importante - ha aggiunto l’assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, presente all’inaugurazione -. Consentirà di valorizzare il patrimonio umano del territorio e darà una risposta a quelle attività produttive che negli ultimi anni hanno fatto fatica a trovare figure professionali preparate per il ruolo che dovevano ricoprire". M.M.