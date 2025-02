"Ceffa dimettiti". Manifestano in 250

Con fischietti e striscioni circa 250 persone domenica hanno manifestato davanti al Municipio di Vigevano per chiedere le dimissioni del sindaco Andrea Ceffa e della sua Giunta. "Siamo stanchi di vedere la città trattata in maniera indecente con partiti che ricattano la sindaca in carica per un posto in giunta – ha detto Luca Bellazzi Polo Laico – e senza pensare ai problemi della città che ha un reddito medio pro capite di 10mila euro in meno rispetto a Pavia". "Andrea, dimettiti - ha aggiunto un altro manifestante -, la nostra città sta soffocando, l’economia sta soccombendo, le fabbriche falliscono e i negozi chiudono". Non è mancato poi chi ha sottolineato come "Vigevano abbia tantissimo da dare dal punto di vista culturale e architettonico, mentre ci sono contenitori vuoti lasciati marcire perché manca una strategia"

M.M.