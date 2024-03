"Cavallerizza in condizioni pessime, si acceleri per il recupero"

"Da un anno la Cavallerizza del Castello è in condizioni pessime. Me ne sono reso conto domenica, partecipando alla Scarpadoro, gara podistica che si snoda per la prima parte nel centro della città e in Castello. Considerando che il Comune è in causa con l’azienda che ha iniziato i lavori, non è possibile prevedere né se né quando verranno ultimati. E senz’altro vedere uno spazio così importante, che il mondo dovrebbe invidiarci in queste condizioni, non è uno spot favorevole alla città". Piero Marco Pizzi (foto), portavoce del movimento civico “Vigevano prima di tutto“ torna sulla questione della Cavallerizza, uno degli spazi culturali più importanti della città, oggetto di un importante progetto di recupero architettonico e strutturale da 680mila euro, 500mila dei quali finanziati dalla Regione. L’intervento era iniziato a febbraio 2023 ma si era fermato a metà ottobre per il braccio di ferro tra Comune e ditta appaltatrice con la quale, a fine novembre, si era arrivati alla risoluzione del contratto per affidarlo alla seconda in graduatoria che aveva ripreso a lavorare a metà dicembre.