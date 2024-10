Cavalcavia La Marmora. Stop al rumore dei giunti

Sono passati cinque anni e finalmente si risolverà in via definitiva il problema legato al rumore provocato dai giunti del cavalcavia La Marmora, uno dei punti più importanti della viabilità in quanto principale collegamento tra il centro e la prima periferia. I giunti di dilatazione, su cui premono gli pneumatici dei veicoli in transito, generano un rumore molesto per i residenti che, a più riprese, hanno sollevato proteste. La prima segnalazione all’Ats e al sindaco recava la firma di 36 abitanti. Nei prossimi giorni verrà portato all’attenzione della Giunta il provvedimento che dovrebbe risolvere in via definitiva il problema. Il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali ha evidenziato come il rumore effettivamente esista. Per questo l’Esecutivo del sindaco Andrea Ceffa adotterà un provvedimento per la definitiva sistemazione dei giunti, che non dovrebbero più generare baccano, mettendo finente un punto fermo sull’intera vicenda.

U.Z.