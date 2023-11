Cava Manara, assalto esplosivo al Postamat: nelle casse c’erano 40mila euro in contanti

Cava Manara (Pavia), 11 novembre 2023 - Assalto notturno con esplosivo al Postamat di Cava Manara.

Mancava circa un quarto d'ora alle 4 di oggi, sabato 11 novembre, quando tre malviventi sono arrivati con una Mercedes all'ufficio postale di Cava Manara. Uno è rimasto in auto, gli altri due sono scesi e hanno praticato un foro nello sportello automatico introducendo la carica esplosiva che ha poi provocato un forte boato. Nel frattempo i ladri avevano anche forzato la porta posteriore dello stesso ufficio postale, attraverso la quale sono entrati dove c'erano i cassetti con i soldi del Postamat fatto saltare, che complessivamente contenevano circa 40mila euro in contanti.

Nella fuga i malviventi hanno perso diverse banconote, che peraltro risultano segnate: proprio per contrastare simili furti, in caso di manomissioni esplodono all'interno delle casse delle piccole cariche con un inchiostro indelebile che segna le banconote, che diventano quindi inutilizzabili dai ladri. In ogni caso buona parte dei 40mila euro sono stati messi in borsoni dai due malviventi che sono quindi risaliti sulla Mercedes guidata dal complice rimasto a bordo.

Sapevano di aver poco tempo a disposizione, per l'esplosione che ha fatto scattare immediatamente l'allarme, ma sono riusciti ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, acquisendo anche le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza.