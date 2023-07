Castelnovetto, ladri in azione in una casa: cassaforte aperta, rubati gioielli per 15mila euro

Castelnovetto (Pavia), 9 luglio 2023 - Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per entrare in casa, attrezzati con un flessibile per aprire la cassaforte, fuggendo con un bottino in gioielli per un valore di circa 15mila euro. Il furto è stato denunciato ieri, sabato 8 luglio, alla Stazione dei carabinieri di Candia Lomellina, messo a segno nel corso della mattinata del giorno precedente, in via Celpenchio a Castelnovetto.

Un colpo che pare commesso da una banda ben organizzata e che forse aveva controllato gli spostamenti dei residenti per entrare in azione in loro assenza e avere così il tempo necessario per forzare la cassaforte e rubarne il contenuto. I malviventi hanno prima forzato il cancello d'ingresso e poi una porta finestra al piano terra per introdursi nell'abitazione.

Le effrazioni sono state scoperte dai proprietari solo al loro rientro, quando hanno trovato la casa a soqquadro. I ladri avevano infatti cercato e trovato la cassaforte, riuscendo a tagliarla con un flessibile e prendendo i vari gioielli d'oro custoditi, dal valore complessivo di appunto 15mila euro circa. Quando è stato scoperto il furto risaliva a parecchie ore prima e i responsabili erano ormai lontani con il bottino.

A Cilavegna, invece, altri ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì e ieri, sabato 8 luglio. Hanno forzato prima la tapparella e poi la finestra del bagno al piano terra e si sono introdotti nell'abitazione, senza fare rumori. E non si sono spinti fin nelle camere da letto, senza quindi cercare ori o gioielli, interessati evidentemente solo ai contanti. Si sono infatti accontentati di frugare nella cucina e dal cassetto di un tavolo hanno preso le poche banconote presenti, per un totale di soli 80 euro. Il colpo è stato scoperto solo al mattino al risveglio del residente, un uomo di 76 anni, che è poi andato a denunciare l'accaduto ai carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, che hanno avviato indagini.