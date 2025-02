Oltrepò, il castello di Santa Giuletta in vendita a 3,5 milioni

Santa Giulietta (Pavia) – Poche parole e tante fotografie per cercare nuovi acquirenti. Il castello di Santa Giuletta è in vendita. Lo ha comunicato Italy Sotheby’s International Realty che pubblica l’annuncio sul suo sito. “Prestigioso castello del 1200 - si legge -. Richiesta 3,5 milioni di euro”. Arroccato sulle colline dell’Oltrepò l’edificio di 24 stanze è immerso tra boschi di alberi secolari e vigneti di circa 40mila metri quadri. Costruito dai marchesi Isimbardi tra il XVIII e il XIX secolo sui resti medievali di un altro maniero, è un’elegante dimora circondata da mura antiche. Soffitti a cassettoni decorati, saloni affrescati, con colonne in marmo e pavimenti pregiati non possono passare inosservati come le grandi finestre spalancate su un paesaggio mozzafiato. Dodici le camere da letto, 36 i bagni ai quali si aggiungono una cappella privata consacrata, cantine medievali e dotazioni moderne, tra cui ascensore e impianti di climatizzazione all’avanguardia.

“Il palazzo principale - si legge sul sito - offre 3.400 metri quadri di interni restaurati e ospitava in ultimo un collegio. Gli edifici pertinenziali, trasformati in residenze e adatte ad un uso ricettivo e di ristorazione, portano la superficie complessiva oltre 5.500 metri quadri con possibilità di ulteriori ampliamenti”. Oltre al palazzo Isimbardi, si trovano la villa Liberty, l’abitazione denominata “Il Casaro, il “Famiglio”, l’ex casa del custode e strutture rustiche. Quale sarà il suo destino? Ideale come resort o sede di rappresentanza, potrebbe essere una dimora da favola. A patto di potersela permettere.