Casteggio, duplice incidente sulla via Emilia: 62enne in gravi condizioni

Casteggio (Pavia), 25 maggio 2023 - Prima il frontale, subito dopo il tamponamento. Sono tre i mezzi coinvolti in un grave e duplice incidente stradale successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, sulla Ss10 via Emilia a Casteggio.

Erano le 14.30 circa quando sono stati attivati i soccorsi di Areu, che hanno mandato più mezzi in codice rosso per la dinamica riferita con conseguenze apparentemente gravi per i tre coinvolti. I vigili del fuoco di Pavia hanno provveduto all'estrazione di uno dei feriti, quello in più gravi condizioni, rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, il primo scontro, frontale, è avvenuto tra un'Audi e un autoarticolato, mentre una Punto ha poi tamponato l'Audi. La 52enne di Rivanazzano alla guida della Punto ha riportato le conseguenze più lievi, trasportata in codice verde all'ospedale di Voghera. Il camionista, 26enne, è stato invece trasportato con l'ambulanza in codice giallo al San Matteo di Pavia. Le conseguenze più gravi le ha riportate l'uomo di 62 anni, residente a Pavia, che era alla guida dell'Audi, trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.