Cassolnovo, 8 luglio 2020 - E' caduto dalla sua bicicletta mentre stava affrontando il tratto in discesa di via del Porto, alla periferia del paese. Un pensionato di 76 anni è rimasto ferito in modo grave poco dopo le 18. Quando sul posto sono arrivati il personale del 118 e quello della Croce Azzurra di Vigevano, l'anziano era cosciente anche se disorientato. A causa del grave trauma cranico riportato i medici ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso di Milano all'ospedale di Alessandria. La dinamica della caduta, che potrebbe essere ancora da attribuire ad un malore, è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Cassolnovo.

