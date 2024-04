Casei Gerola, ex zuccherificio desposito di mezzi rubati: trovati trattore ed escavatore

Casei Gerola (Pavia), 27 aprile 2024 - Cercando un trattore rubato a Cervesina nella nottata precedente, i carabinieri hanno trovato anche un escavatore il cui furto non era ancora stato denunciato. L'area dismessa dell'ex zuccherificio di Casei Gerola, sulla Sp206, è stata usata ancora una volta come 'deposito' dai ladri, che dopo aver rubato i mezzi, per non essere intercettati in flagranza di reato, li hanno nascosti per poi recuperarli successivamente, ma il loro piano è stato vanificato dalle immediate attività d'indagine dei militari della Compagnia di Voghera.

Il furto di un trattore era infatti stato denunciato nella mattinata di ieri, venerdì 26 aprile, dal titolare di un'azienda agricola di Cervesina: i ladri, nella nottata precedente, si erano introdotti in un'area non recintata e avevano portato via con facilità il mezzo agricolo, dotato però di sistemi di controllo satellitari. I carabinieri sono quindi riusciti in breve a localizzare il trattore, ritrovato verso mezzogiorno nell'area industriale dismessa di Casei Gerola, dove già nel febbraio dello scorso anno era stato recuperato un altro trattore, rubato a Tromello. Insieme al mezzo agricolo, i militari hanno anche recuperato un escavatore rubato, di proprietà di una ditta bresciana che non ne aveva ancora denunciato il furto. Entrambi i mezzi sono stati così restituiti ai legittimi proprietari.