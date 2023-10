Case, scuola e supermercato violati dai colpi dei malviventi

Weekend di furti in provincia di Pavia dove i soliti ignoti hanno “visitato“ un supermercato, un istituto scolastico e pure due abitazioni. L’ammanco più considerevole si è registrato a Cassolnovo dove domenica sono spariti 20mila euro. E’ accaduto attorno alle 14,30, quando presumibilmente due giovani si sono introdotti nel supermercato di via Roma 135 passando dall’ingresso posto sul retro. Una volta entrati nell’esercizio commerciale i due si sarebbero diretti al banco informazioni dove avrebbero sottratto una mazzetta di banconote per un totale di 20mila euro. Ieri mattina il direttore del supermercato si è presentato alla stazione dei carabinieri di Gravellona Lomellina per denunciare quanto accaduto. Sabato in tarda serata, invece, i militari di Montù Beccaria sono intervenuti in un’abitazione di Pieve Porto Morone in cui erano i ladri avevano rubato soldi e gioielli. Mentre il proprietario di 65 anni era fuori e l’abitazione vuota i malviventi sono entranti e hanno prelevato 6mila euro in contanti e monili.

E, da quanto riferisce il gruppo Whatsapp “Sos Sairano“, anche nella frazione di Zinasco ieri mattina si è verificato un furto. In questo caso i soliti ignoti hanno atteso che i proprietari uscissero verso le 10 per andare in un paese vicino e ne hanno approfittato. Quando la famiglia è rientrata ha potuto soltanto chiamare i carabinieri per i rilievi e sporgere denuncia. Sabato sera, infine, l’antifurto è scattato in via Brandolini a Vigevano dove si trova l’istituto scolastico “Don Comelli“ perché qualcuno si era introdotto all’interno della scuola apparentemente senza commettere effrazioni. Dal cassetto di un ufficio erano spariti 100 euro in contanti. Manuela Marziani