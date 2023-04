Santa Cristina e Bissone, furto a Cascina Nerone: rubate anche armi e munizioni

Santa Cristina e Bissone (Pavia), 6 aprile 2023 - Bottino non solo prezioso ma anche pericoloso. Oltre a ori e gioielli, i ladri hanno infatti portato via anche un armadio blindato, nel quale erano custodite armi e munizioni, tutte regolarmente detenute: due pistole, due fucili, una carabina e oltre 200 proiettili di diverso calibro.

Il furto è stato denunciato ieri, mercoledì 5 aprile, ai carabinieri della Stazione di Corteolona e Genzone, messo a segno nei giorni precedenti a Santa Cristina e Bissone, in località Cascina Nerone. Ignoti si sono introdotti nell'abitazione di mattina, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Per entrare hanno forzato la porta di un ingresso secondario. La casa non è dotata né di sistema d'allarme né di impianto di videosorveglianza, forse anche per questo presa di mira dai ladri.

Una banda composta probabilmente da più persone e anche attrezzata per il trasporto, forse con un furgone, dell'ingombrante refurtiva: spesso simili malviventi preferiscono infatti portare via integralmente cassaforte, se non murata, e armadi blindati, che aprono poi quando sono in luogo sicuro, senza dover rimanere per troppo tempo nell'abitazione.

A volte gli armadi blindati vengono poi recuperati, abbandonati in zone isolate di campagna, vuoti o con ancora dentro quel che ai ladri non interessa, in alcuni casi anche i fucili da caccia. In questo caso di certo le pistole e le munizioni sono invece un bottino d'interesse per i criminali, facilmente smerciabili sul mercato illecito delle armi, finendo purtroppo nelle mani sbagliate.