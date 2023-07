Cascina divorata da un incendio Danni anche ai mezzi

Grosso incendio alla cascina San Fabiano della frazione Farinate di Capralba ieri intorno a mezzogiorno. Le fiamme si sono sviluppate in una parte della cascina adibite a rimessaggio, con attrezzi e macchinari agricoli. I vigili del fuoco di Crema sono arrivati in fretta, ma le fiamme avevano già divorato parte del tetto della cascina. Tuttavia il loro intervento ha limitato i danni alla rimessa. Le fiamme comunque hanno divorato trattori e mezzi agricoli lì depositati. Sul posto sono arrivati anche i colleghi di Treviglio. I lavori dei vigili del fuoco sono durati parecchie ore. Nella cascina non sono presenti animali e nessuno dei residenti ha riportato ferite. Sembra che l’incendio sia scaturito da un corto circuito partito da uno dei trattori parcheggiati.

P.G.R.