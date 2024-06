Casatisma, ladri in azienda di mangimi: rubati due sollevatori telescopici

Casatisma (Pavia), 11 giugno 2024 - Questa volta non hanno rubato trattori da un'azienda agricola, ma sollevatori telescopici da una ditta zootecnica. E dopo i recenti furti di mezzi agricoli in Lomellina, i ladri hanno preso di mira un'altra zona rurale della provincia di Pavia, l'Oltrepò Pavese.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri, lunedì 10 giugno, ai danni dell'azienda Oltrepò Foraggi, a Casatisma in via Dispersi in Russia, che produce mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento. Non erano però i prodotti della ditta a interessare i malviventi, ma i mezzi usati per movimentare la merce.

Forzata la cancellata, i ladri hanno infatti portato via dal piazzale interno due sollevatori telescopici di marca Merlo, per un valore non quantificato ma di una certa rilevanza, con il danno aggiuntivo all'azienda dell'improvvisa mancanza dei mezzi usati per il lavoro quotidiano. Quando il furto è stato scoperto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini, ma quando ormai i responsabili avevano avuto tutto il tempo di spostare il bottino probabilmente in un luogo sicuro. Un furto che pare mirato, compiuto da ladri che forse già sapevano come 'piazzare' la refurtiva.