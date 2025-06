Pavia, il lunapark di via Alzaia arriva senza fuochi d'artificio: “Rispetto per gli animali”

Pavia, 5 giugno 2025 – “Con dispiacere informiamo il nostro pubblico che né per nostra volontà né per quella della ditta incaricata, lo spettacolo pirotecnico previsto per il 7 giugno, non potrà avere luogo. Abbiamo fatto tutto il possibile per confermare l’evento, ma non è stato possibile procedere”. Niente fuochi d’artificio a illuminare il lunapark più atteso e uno dei più belli e più grandi d’Italia.

“Per rispetto degli animali a Pavia gli spettacoli pirotecnici non si possono fare – ha spiegato Marco Sforzi, uno dei 200 operatori che porteranno nell’area spettacoli 96 attrazioni -, non ci sono stati neppure in occasione della festa del Ticino”. In alternativa per i bambini il 17 giugno dalle 20 ci saranno i dinosauri di Jurassic Lunapark.

“Abbiamo organizzato uno spettacolo pirotecnico sia nel 2023 sia nel 2024 – ha aggiunto Sforzi -. Quest’anno purtroppo non si potrà fare, ma il divertimento sarà ugualmente assicurato. L’inaugurazione è prevista per domani, 6 giugno, alle 20 alla presenza del sindaco Michele Lissia. I primi 500 clienti che varcheranno i cancelli riceveranno un blocchetto sconti di 50 euro. Due le novità del 2025: “Disco music”– Gira a ritmo di pura adrenalina e “Tapis volant”- Vivi il brivido del volo!

“Nel 2024 – ha proseguito Marco Sforzi – abbiamo vinto la medaglia di bronzo come terzo miglior lunapark d’Italia dopo quelli di Genova e Perugia. Quest’anno ci riproviamo, i nostri clienti possono votarci. Inoltre, abbiamo una nuovissima app, AlphaLunaPark per avere sconti, promozioni speciali e tutte le informazioni utili sul lunapark”. Le attrazioni rimarranno in via Alzaia fino al 22 giugno dalla domenica al giovedì dalle 16,30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 16 all’1.