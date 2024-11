Caricato e sequestrato su un’auto. In manette quattro under 30

SANNAZZARO DE’ BURGONDI (Pavia)

Pochi elementi erano quelli che avevano in mano i carabinieri e con quei pochi dati sono riusciti a risalire agli autori di un episodio che aveva sconvolto una serata estiva di provincia. Ieri mattina i militari della Compagnia Carabinieri di Voghera, coadiuvati nelle operazioni da personale delle Compagnie di Milano – Porta Magenta, Corsico e Busto Arsizio, hanno tratto in arresto quattro giovani under 30 ritenuti a vario titolo responsabili di un sequestro di persona avvenuto a Sannazzaro de’ Burgondi. La vicenda è partita dalla segnalazione fatta da una donna. Era il 22 agosto quando la testimone si presentava in caserma raccontando d’aver assistito a una violenta lite per le strade del centro lomellino. "Al termine della litigata – ha raccontato la donna – ho visto un ragazzo, col volto tumefatto, è stato fatto salire con la forza a bordo di un’autovettura che, immediatamente, si è dileguata a velocità sostenuta". Partendo da questo dato, il primo impegno dei carabinieri è stato mettersi alla ricerca dell’auto utilizzata per la fuga dai malviventi. Sono riusciti così a individuare con certezza il mezzo utilizzato dagli aggressori per il sequestro di persona.

Era quello, infatti, uno dei pochi elementi che gli investigatori avevano in mano per arrivare agli autori dell’episodio. Perché la vittima dal canto suo non aveva mai sporto denuncia. L’uomo, che era stato liberato dai rapitori nel territorio comunale di Cinisello Balsamo, quando è stato fatto scendere dall’auto, non si è presentato dai carabinieri, ha fatto autonomamente accesso al Pronto soccorso, dal quale è stato dimesso con numerosi giorni di prognosi per una frattura al volto e varie gravi contusioni. Due mesi e mezzo dopo, i militari sono riusciti a identificare sia le persone che avevano sequestrato il giovane sia la vittima. In manette sono così finite quattro persone che hanno un’età compresa tra i 20 e i 29 anni. Al termine delle rituali formalità i quattro sono stati accompagnati in carcere a San Vittore a Milano e a Busto Arsizio. Ancora da chiarire completamente, invece, perché sia stato messo in atto un piano che ha portato all’aggressione e a un sequestro di persona. Dalle prime risultanze sembrerebbe che l’azione criminosa sia scaturita a causa di debiti. E’ probabile che quanto avvenuto in una sera d’estate per le strade di Sannazzaro sia legato al traffico di sostanze stupefacenti. Forse il giovane aggredito e poi sequestrato non aveva saldato la droga acquistata e qualcuno gliel’ha fatta pagare.

Manuela Marziani