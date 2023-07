Carbonara al Ticino, distrugge il campo da basket con l’auto: giovane denunciato. “Risarcirà il danno”

Carbonara al Ticino (Pavia), 2 luglio 2023 - "Concludiamo il weekend con due denunce". Il sindaco di Carbonara al Ticino, Stefano Ubezio, denuncerà ai carabinieri due episodi di danneggiamento. L'ultimo proprio nel pomeriggio di oggi, domenica 2 luglio.

"Ecco come hanno ridotto il campo da basket montato solo una settimana fa" si sfoga il primo cittadino anche su Facebook mostrando la pavimentazione divelta al nuovo campetto da basket tre contro tre, all'aperto, all'interno del parco giochi di Carbonara al Ticino, non ancora inaugurato. Un danno stimato sui 15mila euro.

"Grazie ai cittadini che hanno segnalato tempestivamente – aggiunge il sindaco Ubezio – e grazie ai carabinieri per il pronto intervento". I militari hanno infatti subito identificato il giovane che, alla guida di un'auto, all'interno del parco giochi, avrebbe riferito di aver perso il controllo del mezzo. "Ma non è stato un incidente o un'uscita di strada – ribatte il sindaco – era nel parco giochi con l'auto, è entrato apposta, è stato tutto ripreso dalla telecamere, Provvederemo a formalizzare la denuncia e chiederemo il risarcimento dei danni. Sono fatti non accettabili, che non possiamo tollerare".

Un episodio che arriva nello stesso weekend di un altro atto vandalico, ai danni della bacheca comunale alla quale è stato infranto il vetro, nella nottata tra venerdì e sabato. "Anche per quello sappiamo chi è stato – dice ancora Ubezio – perché ha fatto tutto proprio sotto la telecamera del sistema di videosorveglianza e dalle immagini lo abbiamo individuato: faremo anche in quel caso denuncia nei suoi confronti e non contro ignoti".