Carabinieri rintracciano in Oltrepò pakistano accusato di triplice omicidio

SANTA MARIA DELLA VERSA

È accusato di triplice omicidio in Pakistan, è stato rintracciato dai carabinieri a Santa Maria della Versa. Kashif Gulzar, pakistano 31enne, in Italia come richiedente asilo, è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, dove attende l’esito delle procedure per l’estradizione. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso il 28 gennaio 2021 dall’autorità pakistana. L’ordine di cattura è emerso in un normale servizio di controllo del territorio dei carabinieri di Stradella. I militari hanno notato la presenza sospetta di tre uomini in una zona di spaccio. Non hanno trovato droga, ma con l’identificazione dei tre pakistani hanno rintracciato il 31enne accusato, in concorso con altri, di un’aggressione avvenuta ai danni di tre giovani fratelli, mentre stavano lavorando nei campi, morti per la gravità delle ferite inferte. Pare proprio per sfuggire alle accuse per il triplice omicidio, l’uomo aveva lasciato la patria rendendosi irreperibile, fino all’arresto in Oltrepò. S.Z.