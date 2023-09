Cantiere “anticipato” a Vigevano: i commercianti: "Magari avvisarci..."

Non se lo aspettavano. O meglio, erano stati informati che il cantiere per la sistemazione delle solette e delle sponde del Naviglio Sforzesco, un intervento che a più riprese è in corso da molti mesi, sarebbe stato aperto all’indomani della festa patronale, la prima domenica di ottobre. Invece ad inizio settimana gli esercenti del centro si sono trovati la "sorpresa". Via Decembrio e piazza Sant’Ambrogio, dove si trova uno dei più ampi parcheggi cittadini, subito a ridosso di piazza Ducale, sono diventate un unico cantiere. "Eppure – osservano i commercianti – in un incontro con il sindaco ci era stato assicurato che i lavori sarebbero iniziati dopo la festa del beato Matteo". Invece ora per raggiungere piazza Sant’Ambrogio si deve passare solo per via Rocca Vecchia, visto che da via XXVI Aprile è fatto obbligo di svoltare a destra. "Avremmo gradito almeno una comunicazione – spiegano ancora i commercianti – che non c’è stata".

Anche l’Ascom, l’associazione di categoria, non era stata informata. "Lo abbiamo saputo – sottolinea il presidente Renato Scarano – solo perché ogni mattina guardiamo l’albo pretorio. A luglio anzi avevamo chiesto un incontro proprio per analizzare il problema e capire la tempistica, pensando anche ad una possibile soluzione per recuperare gli stalli persi per via dei lavori. Non c’è mai stato". Un’informazione che, riconosce il sindaco Andrea Ceffa, non è stata impeccabile. "Ho fatto presente agli uffici competenti che l’informazione dei cittadini è fondamentale – ammette – e che in questo caso non è stata effettuata correttamente". Sulla tempistica al momento non ci sono certezze, i lavori dovrebbero essere completati prima delle festività natalizie.Umberto Zanichelli