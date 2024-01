Cane finisce in trappola . Salvato dalla Polizia locale

Non hanno avuto paura di sporcarsi di fango le scarpe pur di salvare un cane. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti l’altro giorno in località Scarpone, alla periferia della città dove Diva, un pastore maremmano, si era imbattuta in una trappola per cinghiali. Attirata da una lepre, la cagnolona aveva lasciato il gregge di cui si occupa ed era scappata. La sua corsa però era stata fermata dalla trappola posizionata forse dai bracconieri. Un passante non è rimasto insensibile al pianto di Diva e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati due agenti della Locale che hanno soccorso l’animale portandolo via in braccio, nonostante la mole. Ora Diva sta bene. "Non essendo mai stata legata e nemmeno abituata al guinzaglio – spiega la proprietaria, che non smette di ringraziare gli agenti – secondo me si è sentita braccata. Di certo avrà cercato di divincolarsi e si sarà fatta male perché se la tocco reagisce mostrando i denti". Soddisfatto anche l’assessore alla Polizia locale Pietro Trivi: "Da cittadino e da assessore alla Polizia locale sono orgoglioso: due agenti con il loro tempestivo e provvidenziale intervento hanno salvato un cane vittima di una trappola per cinghiali, messa da qualche bracconiere".

M.M.