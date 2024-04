Candia, incidente sulla circonvallazione: due feriti

Candia Lomellina (Pavia), 4 aprile 2024 – Una donna di 76 anni è rimasta ferita questa mattina poco dopo le 8 a causa dello scontro tra due auto avvenuto all’incrocio tra la ex- statale 596 e la provinciale 194 lungo quella che, di fatto, è la circonvallazione di Candia.

Per cause che sono attualmente al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi con il personale medico del 118, le due auto, una Fiat Panda e una Ford CMax si sono scontrate frontalmente con un impatto molto violento. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi sul posto; ma mentre l’uomo di 45 anni è stato trasferito con un’ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia, per la donna è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Come che l’ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano.

Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo e nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.