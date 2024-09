Camion carico di maiali finisce nell’Olona

COPIANO (Pavia)

Un camion proveniente da un’azienda agricola pavese e diretto in provincia di Cremona, che trasportava un carico di 116 maiali è finito nell’Olona. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri all’altezza del comune di Copiano. I vigili del fuoco di Lodi che sono intervenuti insieme agli operatori del 118, sono riusciti a mettere in salvo il conducente del mezzo. Nel pomeriggio poi sono state impiegate tre gru per alzare il camion, con pompieri, Polizia stradale e Protezione civile impegnate. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento e gli automobilisti diretti da Pavia a Lodi hanno dovuto seguire percorsi alternativi. Quanto ai suini che si trovavano sul mezzo pesante, Ats ha precisato che "non sono animali affetti da peste suina africana". All’incidente sono sopravvissuti circa 30 capi, mentre gli altri, ad eccezione di alcuni che sono scappati, sono stati abbattuti sul posto perché versavano in condizioni gravi dopo l’incidente. Una squadra di Ats Pavia, composta da tre veterinari e un tecnico, ha monitorato lo smaltimento degli animali abbattuti e le operazioni di recupero di quelli rimasti in vita per l’invio alla macellazione con un nuovo automezzo. In seguito all’incidente, la provinciale 235, in corrispondenza dei Comuni di Copiano e Vistarino resterà a senso unico alternato regolato da semaforo finché non verranno ripristinati i guard-rail danneggiati dall’uscita di strada del camion. M.M.