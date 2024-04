Calunnie via social e persecuzioni . Al presunto stalker dell’avvocato la parte civile chiede 10mila euro

Chiesti un anno e sei mesi di reclusione per Gianpiero Santamaria, cinquantaduenne, accusato di stalking nei confronti dell’avvocato vogherese Marcello Bergonzi Perrone. La sentenza è prevista per il 4 giugno. La parte offesa era anche costituita parte civile al procedimento: il suo legale, l’avvocato Giorgio Lobianco, ha reclamato un risarcimento di diecimila euro chiedendo di subordinare, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva alla rifusione del danno.

Santamaria è noto a Voghera in quanto amministratore di alcune pagine sui social network in cui trattava temi legati alla vita politica e civile vogherese. L’avvocato Bergonzi Perrone nel corso del 2022 aveva presentato cinque denunce nei confronti di Santamaria. Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe rivolto gravi accuse calunniose nei confronti del legale in alcuni contenuti social, inoltre avrebbe messo in atto episodi persecutori anche nella realtà.

Santamaria è coinvolto anche in altri due diversi procedimenti. Insieme ad altri imputati è accusato di diffamazione nell’ambito dell’attività sui social network. Parti offese in questo caso sono diversi esponenti politici della provincia di Pavia, tra cui anche il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli. Le accuse nei confronti di Santamaria in quello specifico processo sono anche di istigazione a delinquere e stalking nei confronti dell’avvocato Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza di Voghera. Santamaria è inoltre a processo per stalking nei confronti del commerciante vogherese Fabio Tordi: durante un’udienza di questo procedimento in Tribunale a fine febbraio l’imputato ha aggredito un testimone ferendolo, motivo per cui in seguito è stato portato in carcere.

N.P.