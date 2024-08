Pavia, perde l’equilibrio e cade nel dirupo delle mura spagnole: 26enne recuperato dai vigili del fuoco

Pavia, 13 agosto 2024 - E' caduto dalle mura spagnole e finito nel dirupo tra viale Nazario Sauro e viale Indipendenza, nella zona di Porta Milano, a fianco del castello Visconteo. Un giovane, di 26 anni, è stato soccorso verso le 5.30 di oggi, martedì 13 agosto. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con l'autoscala, utilizzando quelle che vengono definite tecniche Saf, soccorso alpino e fluviale.

Il giovane aveva infatti perso l'equilibrio mentre era probabilmente seduto sul muretto che fa da parapetto dalla parte del marciapiede di viale Nazario Sauro, che sono i resti delle antiche mura spagnole, che dall'altra parte rispetto alla strada che porta alla sopraelevata 'rotonda' oltre che al parcheggio nella 'buca' dell'area Cattaneo, si affacciano su un vero e proprio dirupo, molto profondo, che termina peraltro sui binari della linea ferrovviaria Pavia-Codogno-Cremona che corrono in trincea dietro a viale Indipendenza.

L'intervento degli esperti vigili del fuoco, non senza difficoltà anche per la fitta vegetazione, è riuscito a portare in salvo il 26enne, che è stato quindi caricato sull'ambulanza della Croce Verde Pavese e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del vicino Policlinico San Matteo, dove è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti diagnostici, ma dovrebbe essersela cavata con diverse contusioni non particolarmente gravi, oltre al grande spavento per il volo.