Cadute a causa delle buche chiedono i danni al Comune

MORTARA (Pavia)

Le condizioni delle strade potrebbe rivelarsi un problema serio per il Comune di Mortara. Sono state infatti già due le cittadine che hanno fatto causa all’ente locale in seguito a cadute a loro avviso provocate appunto dallo stato delle strade.

Le richieste di risarcimento, su cui sarà chiamato a decidere il Tribunale di Pavia, ammontano a 60mila euro. Per il momento a entrambe l’assicurazione ha negato l’indennizzo. Il primo caso risale alla metà di febbraio di due anni fa: in quella circostanza l’allora sessantaquatrenne si era fratturata l’omero destro, per cui si era reso necessario un intervento chirurgico, dopo una caduta avvenuta per aver messo inavvertitamente un piede in una buca che non era segnalata ed era anzi nascosta dalle foglie.

Per il medico legale che l’aveva visitata, la signora aveva riportato un danno biologico del 10% e un’invalidità temporanea di 82 giorni, con un indennizzo inferiore ai 30mila euro. Il secondo caso è dell’ottobre dello stesso anno, quando una cinquantasettenne di Canegrate (Milano) cadde al Rondò della Battaglia inciampando su un cordolo spartitraffico, a suo dire poco visibile, e riportando la frattura del malleolo sinistro. In questo caso la richiesta di danni ammonta a poco più di 24mila euro. Ora sull’argomento si dovranno esprimere i giudici.

U.Z.