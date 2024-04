Cade dal tetto. Antennista ferito

È caduto dal tetto, sul quale era salito per sistemare l’antenna. Un uomo di 53 anni, antennista, era stato chiamato nel pomeriggio di lunedì in via Delle Margherite a Spessa Po, in località Sostegno. Per cause da chiarire, mentre era sul tetto e stava lavorando all’antenna, ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo. Un volo per fortuna di pochi metri, dal tetto non alto di una villetta. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi sanitari di Areu, che hanno trasportato il ferito con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo, non in pericolo di vita ma con conseguenze ancora in fase di valutazione dopo gli accertamenti diagnostici disposti in ospedale. Sul posto dell’infortunio sul lavoro sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pavia e gli ispettori di Ats, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. S.Z.