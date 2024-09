Cade con la bicicletta su una cunetta. Grave quattordicenne

Non è un vero e proprio circuito, ma viene usato così dai ragazzini della zona, che con la bici si divertono sul tracciato sterrato. Ma ieri pomeriggio un salto riuscito male ha fatto finire un 14enne di Voghera al Policlinico San Matteo di Pavia, trasportato con l’elisoccorso in codice rosso. Nella zona lungo il torrente Staffora verso Rivanazzano sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Voghera per ricostruire l’accaduto. Il 14enne, cadendo dalla bici per un salto su una cunetta, ha riportato un grave trauma toracico contro il manubrio. È rimasto cosciente, non è stato necessario rianimarlo sul posto, ma la gravità del trauma ha fatto scattare i soccorsi con la massima urgenza, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i genitori, avvisati dagli amici del figlio che hanno chiamato i soccorsi. S.Z.