Caccia al cinghiale. Scattano nuove regole

Nuove regole in provincia per la caccia al cinghiale in girata, cioè praticata in gruppi fino a 20 persone nelle zone di dimora degli ungulati. Con l’ultima ordinanza della Regione è stato deciso che possa essere praticata anche nelle zone di Restrizione 2 e 3, quindi nell’Oltrepò montano e nel “cuore“ della provincia, mentre finora era possibile cacciare i cinghiali soltanto nelle zone al confine con le province di Vercelli, Alessandria, Lodi e Piacenza. La decisione è arrivata alla fine di un anno che ha visto un enorme aumento degli abbattimenti di cinghiali a seguito del ritrovamento delle prime carcasse positive alla peste suina africana in Oltrepò Pavese e successivamente nella zona del Parco del Ticino, e dell’esplodere di focolai del virus in diversi allevamenti di maiali con il blocco della produzione. Al momento sono 23 i cinghiali infetti recuperati in tutta la provincia.

M.M.