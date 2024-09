Bus schiantato a Machu Picchu, gli sposi pavesi a bordo: “Un volo di pochi attimi. Siamo usciti dal parabrezza”

“Il volo è durato attimi, fortunatamente il pullman non si è ribaltato”. Paolo Daledo, architetto e ingegnere di 38 anni originario di Sannazzaro de’ Burgondi racconta tramite la chat di Instagram l’incidente che ha avuto in Perù. L’uomo, in compagnia della moglie Greta Raimondi, si trovava a bordo di un autobus che è precipitato da una scarpata.

“Stavamo scendendo da Machu Picchu ad Aguas Calientes tramite un mezzo di linea, un pullman da una cinquantina di posti - aggiunge Daledo -. Poco dopo la partenza, al tornante 6 o 7, siamo usciti di strada perché il conducente non è riuscito a tenere il mezzo”. A quell’ora non c’era nebbia, ma durante la mattinata aveva piovuto e la strada era un po’ scivolosa. “Il mezzo si è fermato subito dopo un volo di 5/6 metri ed è rimasto bloccato - prosegue l’architetto ingegnere -. I passeggeri dell’autobus che ci seguiva sono scesi subito e hanno tolto il parabrezza. Siamo usciti tutti da lì per quello che ho potuto vedere una volta a terra. Quindi è arrivato un pullman che ci ha riportato ad Aguas Calientes per i primi soccorsi, poi in treno abbiamo raggiunto Ollantaytambo e da lì a bordo di varie ambulanze l’ospedale di Cusco, dove siamo ancora adesso”. La giovane coppia nell’incidente ha riportato soltanto delle contusioni.

Due donne del loro gruppo, però, si sono fratturate le gambe. Sono 13 complessivamente gli italiani che martedì si trovavano a bordo del pullman uscito di strada. “Dovremmo rientrare in Italia fra pochi giorni - anticipa Paolo Daledo - per fare nuove visite anche nelle strutture sanitarie pavesi”.

Sono novelli sposi Paolo e Greta e quello in Perù era il loro viaggio di nozze. Non il sogno di una vita, “una delle tante mete che abbiamo valutato quando dovevamo decidere dove andare dopo il matrimonio” come sottolinea l’uomo. Incidente a parte, dal Perù la coppia si porta a casa dei bei ricordi: “Sono dei bei posti, è andata così”. Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli italiani Luciana Bonfada, 35 anni, Angelo Florile, (33), Giorgio Quiagliaroli (47), Dario Florio (46), Gabriela Cristoforini (48), Elisabetta Panzeri (44), Fabio Ficci (36 anni) e Matteo Viganò (33 anni), Rossella Musci e Stefano Gentile. Oltre a loro sono stati coivolti passeggeri provenienti da Cina, Messico, Guatemala, Argentina, Brasile, Cile e due guide peruviane per un totale di 30 persone.