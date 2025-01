Buca profonda 60 centimetri si apre vicino all’ospedale di Pavia: sfondate le ruote di oltre trenta auto

Pavia – Si aperta all’improvviso, probabilmente a causa delle piogge continue, e ha causato ingentissimi danni. Una buca profonda circa 60 centimetri è comparsa giovedì mattina sul manto stradale di via Aselli a Pavia, non lontano dal Policlinico San Matteo, finendo per danneggiare circa trenta automobili.

Oltre dieci chiamate ai carri attrezzi

La strada è molto trafficata e nel corso della mattinata, anche a causa del buio e della pioggia, tantissimi automobilisti non sono riusciti a schivare la voragine. Risultato: l’asfalto ha spaccato pneumatici, cerchioni e danneggiato i veicoli. Più di dieci conducenti hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per portare le auto a riparare, finendo anche per intasare la viabilità cittadina.

Buca transennata

Alla fine, sul posto si sono recati gli agenti polizia locale, vigili del fuoco e i tecnici del Comune. La buca è stata transennata e il traffico nella zona è ripreso. Si sta ora cercando di capire cosa, precisamente, abbia provocato l’improvviso cedimento dell’asfalto.

Strade colabrodo

Nel comune di Pavia, a inizio gennaio erano arrivate diverse segnalazioni di tratti problematici. Persino in viale Gorizia, asfaltata da poco, sono già comparse delle buche in centro alla carreggiata. Mentre a metà del viale che collega piazza Emanuele Filiberto alla rotonda di corso Garibaldi si sono aperti dei crateri che potrebbero risultare particolarmente pericolosi soprattutto per le moto.