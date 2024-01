Pavia, strade appena asfaltate e già piene di buche

Pavia, 8 gennaio 2024 – Asfaltato da poco, viale Gorizia presenta già delle buche in centro alla carreggiata. A metà del viale che collega piazza Emanuele Filiberto alla rotonda di corso Garibaldi si sono aperti dei crateri che potrebbero risultare particolarmente pericolosi soprattutto per le moto.

E non è l’unico caso. Sono bastate poche gocce di pioggia per trasformare le strade della provincia in un colabrodo. Dalla Lomellina al Pavese sono moltissime le proteste da parte degli automobilisti che bucano gomme e spaccano cerchioni incappando in buche non segnalate che si sono formate in un inverno non gelido e per il momento anche senza neve. Nelle prime ore di questa mattina a Siziano un’automobilista non ha visto un cratere all’ingresso del paese e, oltre a squarciare la gomma, ha perso il controllo dell’auto e ha fatto saltare un cerchione. Per lo stesso danno riportato da una vettura che stava attraversando la strada provinciale 9 tra Torrevecchia Pia e Marzano, un guidatore ha inoltrato una richiesta di danni alla Provincia e piazza Italia, riscontrando il pessimo stato del collegamento ha rimborsato le spese che ammontano in circa 1000 euro senza presentare ricorso.