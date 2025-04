Broni, pedalata con gli amici finisce male. Auto lo investe: ricovero in codice rosso

Un ciclista è stato investito ieri mattina nel tratto comunale della strada provinciale 45 che porta alla località Colombarone, appena fuori dalla città. Erano da poco passate le 11, quando l’uomo, 67 anni, uscito con un gruppo di appassionati, è stato investito da un’auto. Per cause in corso d’accertamento il ciclista è finito sull’asfalto. Gli amici si sono subito fermati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia stradale di Stradella, oltre i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 67enne. Apparso subito in condizioni molto gravi, l’uomo è stato trasportato al policlinico San Matteo dove è stato ricoverato in codice rosso. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha provocato la caduta del ciclista. M.M.