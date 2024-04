Grave incidente sull’ex statale 42 a Stezzano, tre feriti e traffico in tilt: grave un ragazzo di 22 anni

Grave incidente venerdì mattina intorno alle 6.30 sull’ex strada statale 42 all’altezza di Stezzano, in provincia di Bergamo. Due ragazzi di 22 anni e un uomo di 55 sono rimasti feriti in un un incidente che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Uno dei ventiduenne sarebbe in gravi condizioni.

Non è chiara al momento la dinamica dello schianto, ma sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Uno dei due giovani è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Gli altri due uomini coinvolti avrebbero solo lievi contusioni.

Per facilitare i soccorsi la circolazione è stata temporaneamente interrotta, causando lunghe code sull’ex statale e traffico intenso nelle vie alternative. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri.

La stessa mattina a Calcinate, sempre in provincia di Bergamo, un motociclista di 48 anni ha perso la vita schiantandosi contro un’automobile.