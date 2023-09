Broni, 29enne soccorso in strada dopo una violenta lite in famiglia. Aveva ferite da coltellate a braccia e gambe

Broni (Pavia), 10 settembre 2023 – È stato soccorso in strada, trovato con profonde ferite da taglio a braccia e gambe. Il giovane, 29enne di Broni, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato ricoverato, in condizioni gravi ma per fortuna non in pericolo di vita.

Sul posto, in via Emilia a Broni, verso le 21.30 di ieri, sabato 9 settembre, oltre ai soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Areu sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La richiesta di soccorso sarebbe stata duplice, sia dalla strada, per il ferito sanguinante, che dalla non lontana casa del 29enne, con il padre preoccupato per le condizioni del figlio, con già noti problemi di dipendenze, uscito di casa in evidente stato di alterazione dopo una violenta lite proprio con il genitore. Il giovane avrebbe poi riferito ai soccorritori di essersi inferto da solo le coltellate, ma sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri, che devono cercare riscontri che possano confermare o smentire la versione dei fatti fornita dalla vittima.