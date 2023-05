Bressana Bottarone, investito da un’auto sulla Provinciale: morto un 68enne

Bressana Bottarone, 20 maggio 2023 - Stava attraversando a piedi la strada Provinciale, come pare facesse tutte le mattine, per andare al bar e a prendere il giornale. G.P., 68 anni, di Bressana Bottarone, è morto questa mattina, investito da un'auto.

La dinamica è ancora in fase d'accertamento da parte della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto dell'incidente per i rilievi del caso. Mancavano pochi minuti alle 9.30 quando è avvenuto il tragico investimento.

La donna al volante della Citroen C3, che pare procedesse da Voghera-Castelletto di Branduzzo in direzione Bressana Bottarone-Pavia, non ha evidentemente visto il pedone in attraversamento, all'altezza della stazione di servizio Q8 lungo la Sp1 Bressana-Salice, o non è comunque riuscita a evitarlo.

Si è subito fermata sul posto e i soccorsi sono stati attivati immediatamente e con la massima urgenza. L'impatto è stato molto violento e per il 68enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Dalla centrale operativa dell'Areu sono state inviate sul posto in codice rosso sia l'auto medica, con il rianimatore a bordo, che l'ambulanza, della Croce rossa di Casteggio, ma la vittima dell'investimento era già priva di vita e non è stato possibile far altro che constatare il decesso.